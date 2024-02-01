В петербургских школах будут изучать китайский язык в онлайн-формате

В четверг, 1 февраля, Комитет по образованию и Центр языкового образования и сотрудничества при Министерстве образования КНР подписали меморандум о реализации программы обучения китайскому языку и китайской культуре в школах Северной столицы. Дети будут изучать историю и язык дистанционно. Об этом сообщили в tg-канале комитета по образованию города на Неве.