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ГИБДД: из-за непогоды в Калининградской области ситуация на дорогах ухудшится

В четверг в регионе ожидаются снег с дождём и снег.
Сейчас в Сакраменто: +12° 6 м/с 88% 752 мм рт. ст. +11°

Из-за непогоды в Калининградской области ситуация на дорогах в четверг, 1 февраля, значительно ухудшится. Об этом сообщает ГИБДД региона.

«Синоптики прогнозируют выпадение смешанных осадков, усиление ветра. Во избежание ДТП учитывайте состояние метеорологических и дорожных условий. Водители — будьте предельно внимательными при проезде перекрестков неравнозначных дорог и пешеходных переходов. На пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть (трамвайные пути) после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен».

говорится в сообщении

В четверг ветер в Калининградской области усилится до 23 м/с.

ГИБДД