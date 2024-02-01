ГИБДД: из-за непогоды в Калининградской области ситуация на дорогах ухудшится

«Синоптики прогнозируют выпадение смешанных осадков, усиление ветра. Во избежание ДТП учитывайте состояние метеорологических и дорожных условий. Водители — будьте предельно внимательными при проезде перекрестков неравнозначных дорог и пешеходных переходов. На пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть (трамвайные пути) после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен».