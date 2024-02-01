Ветер до 18 м/с обрушится на Ленобласть

Объявлен желтый уровень опасности. Период действия предупреждения: до 11 утра 2 февраля.
Предупреждения о ветре также объявлены в соседних регионах — Псковской области и Карелии. В Санкт-Петербурге погода в норме.
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Объявлен желтый уровень опасности. Период действия предупреждения: до 11 утра 2 февраля.
Предупреждения о ветре также объявлены в соседних регионах — Псковской области и Карелии. В Санкт-Петербурге погода в норме.