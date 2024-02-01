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Ветер до 18 м/с обрушится на Ленобласть

По данным Гидрометцентра, в ближайшие сутки на территории Ленинградской области ожидается сильный ветер со скоростью порывов до 18 метров в секунду.
Сейчас в Сакраменто: +12° 6 м/с 88% 752 мм рт. ст. +11°

Объявлен желтый уровень опасности. Период действия предупреждения: до 11 утра 2 февраля.

Предупреждения о ветре также объявлены в соседних регионах — Псковской области и Карелии. В Санкт-Петербурге погода в норме.