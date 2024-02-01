В Омске резко и значительно испортится воздух

Так, в соответствии с прогнозом сервиса, действующим на момент публикации, в пятницу, 2 февраля 2024 года, Омск накроет облако угарного газа. Его можно наблюдать на скриншоте сервиса ниже в виде затемнения над городом.
Как передает сервис «Вентускай.ком», к 15 часам пятницы, 2 февраля 2024 года, концентрация угарного газа (СО) в Омске составит 410 ppbv (единица концентрации в миллионных долях по объему. — Прим. Ред.).
По данным «Вентускай.ком», к вечеру пятницы, 2 февраля 2024 года, содержание CO в Омске поднимется до 480 ppbv.
Для сравнения, к моменту публикации, концентрация угарного газа в Омске составляет 270 ppbv.
Напомним, что ранее в Обь-Иртышском УГМС более недели уведомляли о превышении содержания в воздухе Омска предельно-допустимой концентрации сероводорода.
*Прогноз актуален на момент публикации, возможны изменения.