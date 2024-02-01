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В Омске резко и значительно испортится воздух

О том, что в Омске резко и значительно испортится воздух, заставляет думать прогноз сервиса визуализации погоды «Вентускай.ком»*.
Сейчас в Сакраменто: +12° 6 м/с 88% 752 мм рт. ст. +11°
Источник: Скриншот

Так, в соответствии с прогнозом сервиса, действующим на момент публикации, в пятницу, 2 февраля 2024 года, Омск накроет облако угарного газа. Его можно наблюдать на скриншоте сервиса ниже в виде затемнения над городом.

Как передает сервис «Вентускай.ком», к 15 часам пятницы, 2 февраля 2024 года, концентрация угарного газа (СО) в Омске составит 410 ppbv (единица концентрации в миллионных долях по объему. — Прим. Ред.).

По данным «Вентускай.ком», к вечеру пятницы, 2 февраля 2024 года, содержание CO в Омске поднимется до 480 ppbv.

Для сравнения, к моменту публикации, концентрация угарного газа в Омске составляет 270 ppbv.

Напомним, что ранее в Обь-Иртышском УГМС более недели уведомляли о превышении содержания в воздухе Омска предельно-допустимой концентрации сероводорода.

*Прогноз актуален на момент публикации, возможны изменения.