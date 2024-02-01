Жители и гости Волгограда почтили память защитников Отечества

В образовательных учреждениях по всему региону проходят Уроки мужества, тематические акции, фестивали и митинги. В трех районах Волгоградской области открыты памятные стелы «Рубеж Сталинградской доблести». Напомним, первыми обладателями знаков высшей признательности жителей региона Поколению Победителей стали города Котельниково и Серафимович и станица Клетская. Это населенные пункты, где был проявлен массовый героизм при отражении натиска немецко-фашистских захватчиков во время Великой Отечественной войны. Центром благоустроенных мемориальных зон стали памятные гранитные стелы, изготовленные по единому образцу.