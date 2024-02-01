Жители и гости Волгограда почтили память защитников Отечества

В мероприятии также приняли участие главы силовых, правоохранительных, надзорных ведомств, сенаторы, депутаты, представители общественных, религиозных, молодежных патриотических объединений, жители города.
Памятные мероприятия, посвященные Сталинградской победе, пройдут не только в Волгоградской области, но и за ее пределами. Возможность погрузиться в историю легендарного сражения будет у гостей волгоградского стенда на выставке «Россия» на ВДНХ в Москве.
В образовательных учреждениях по всему региону проходят Уроки мужества, тематические акции, фестивали и митинги. В трех районах Волгоградской области открыты памятные стелы «Рубеж Сталинградской доблести». Напомним, первыми обладателями знаков высшей признательности жителей региона Поколению Победителей стали города Котельниково и Серафимович и станица Клетская. Это населенные пункты, где был проявлен массовый героизм при отражении натиска немецко-фашистских захватчиков во время Великой Отечественной войны. Центром благоустроенных мемориальных зон стали памятные гранитные стелы, изготовленные по единому образцу.
Напомним, звание «Рубеж Сталинградской доблести» было учреждено в год 80-летия победы в Сталинградской битве по инициативе ветеранского сообщества при поддержке губернатора Андрея Бочарова.
Учреждения культуры также подготовили большую программу — концерты, выставки, квесты, театрализованные постановки. 1 февраля в музее-заповеднике «Сталинградская битва» состоится цифровой патриотический фестиваль «Родина — Герой». А 4 февраля волгоградцев и гостей города ждет масштабная историческая реконструкция «Кольцо», которую покажут на территории спортклуба «Юный ястреб» в Среднеахтубинском районе (вход свободный).
Добавим, накануне глава Волгоградской области встретился с активом областного Совета ветеранов. Одной из тем стало начало подготовки к 90-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских захватчиков в Сталинградской битве. Мероприятия будут синхронизированы с 10-летней программой развития Волгограда.
Напомним, Волгоградская область является центром патриотического воспитания, где память о защитниках Отечества увековечена в уникальных мемориалах, названиях улиц и скверов. Здесь действует Центр по изучению Сталинградской битвы. Инициативы волгоградского ветеранского сообщества находят поддержку на государственном уровне. Предложенный волгоградскими ветеранами проект для школьников «Уроки Победы» стал всероссийским.