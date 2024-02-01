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Под Омском скончался один из самых известных фанатов «Авангарда»

Грустные новости из Черлака: на 74-м году из жизни ушёл один из самых ярких болельщиков «Авангарда» Пётр Мартемьянов.
Источник: Reuters

Буквально полтора года назад Антон Белов привозил чете болельщиков абонементы на новую Арену — и они вместе с нами открывали её.

В декабре 2022 года не стало Софьи Мартемьяновой, а сегодня и Будёновец присоединился к небесному фан-сектору.