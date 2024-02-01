Большие видеоэкраны с рекламой установят на улицах Воронежа

В Воронеже на аукционе разыграют право установки больших видеоэкранов и рекламных конструкций с подсветками на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности. На торги выставили 19 объектов в 11 лотах. Адреса установки конструкций находятся в Железнодорожном, Коминтерновском, Центральном и Советском районах города. Документы опубликовали на сайте мэрии Воронежа.
Шесть экранов с площадью поля в 48 кв. м планируют установить на Московском проспекте. По две конструкции появятся возле автозаправки в районе дома № 129/3, на разделительной полосе напротив дома № 117 В и на разделительной полосе напротив дома № 109/1.
Еще шесть объектов с площадью поля в 18 кв. м планируют установить по адресам:
- пересечение Ленинского проспекта и улицы Рокоссовского;
- в кругу транспортной развязки на Ленинском проспекте;
- ул. Остужева, 31;
- ул. Бурденко, 6;
- пересечение улиц Героев Сибиряков и Матросова.
Шесть рекламных щитов с подсветкой размером 3,7×2,7 м также появятся на транспортной развязке в двух уровнях на улице Ленина, в районе домов № 74 и 76 на улице Ленина, а также напротив дома № 56 на улице Фридриха Энгельса.
Согласно документации, срок, на который заключается договор аренды по каждому лоту, составляет 10 лет. Начальный размер годовой платы варьируется в зависимости от размера и адреса установки конструкции: от 599,8 тыс. до 2,6 млн рублей.
В аукционе может принять участие любое юрлицо, независимо от организационно-правовой формы, или любое физическое лицо. Заявки будут принимать до 19 февраля. Торги пройдут 27 февраля.