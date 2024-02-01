Большие видеоэкраны с рекламой установят на улицах Воронежа

Шесть рекламных щитов с подсветкой размером 3,7×2,7 м также появятся на транспортной развязке в двух уровнях на улице Ленина, в районе домов № 74 и 76 на улице Ленина, а также напротив дома № 56 на улице Фридриха Энгельса.