Виктор Ужегов родился в 1955 году в Будкеево. Окончил Осинский зооветеринарный техникум. Работал в районной газете «Вперед», газете «Вечерняя Пермь», областной газете «Звезда», был редактором сельскохозяйственного приложения «Усадьба».
Ушел из жизни журналист Виктор Ужегов
Журналист Виктор Ужегов скончался сегодня на 69-м году жизни. Об этом сообщает информационный портал Октябрьского округа ProCHAD.
Виктор Ужегов родился в 1955 году в Будкеево. Окончил Осинский зооветеринарный техникум. Работал в районной газете «Вперед», газете «Вечерняя Пермь», областной газете «Звезда», был редактором сельскохозяйственного приложения «Усадьба».