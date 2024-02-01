В аэропорту Казани построят стоянку на 33 самолета

В аэропорту Казани до начала октября к началу саммита БРИКС в городе построят перрон на 33 широкофюзеляжных самолета. Об этом на заседании коллегии сообщил замминистра транспорта России Василий Десятков.
Стоянка воздушных судов станет частью третьего терминала аэропорта столицы Татарстана. Его планировали начать строить в 2024 году. Новый терминал расположится вплотную к двум уже действующим и будет больше их в два раза.
Отметим, сейчас аэропорт Казани рассчитан на прием 2,5 миллиона пассажиров в год, но в 2023-м принял 5,8 миллиона.