В Нижегородской области участились случаи «скрытого тарифа»

Недобропорядочные потребители с целью хищения электроэнергии вмешиваются в работу программного обеспечения интеллектуальных счетчиков. Однако желание сэкономить, используя незаконные способы, приводит к обратному эффекту — судебным разбирательствам и финансовым потерям. Так, к примеру, потребителю в Кстовском муниципальном округе, который нарушил условия договора энергоснабжения и незаконно перепрограммировал прибор учета, было произведено доначисление порядка 500 тысяч рублей.