В Нижегородской области участились случаи «скрытого тарифа»

В «ТНС энерго НН» все чаще сталкиваются с фактами незаконного перепрограммирования приборов учета электроэнергии — так называемыми «скрытыми тарифами».
Недобропорядочные потребители с целью хищения электроэнергии вмешиваются в работу программного обеспечения интеллектуальных счетчиков. Однако желание сэкономить, используя незаконные способы, приводит к обратному эффекту — судебным разбирательствам и финансовым потерям. Так, к примеру, потребителю в Кстовском муниципальном округе, который нарушил условия договора энергоснабжения и незаконно перепрограммировал прибор учета, было произведено доначисление порядка 500 тысяч рублей.
Всего в 2023 году сетевыми компаниями совместно с гарантирующим поставщиком было пресечено 39 случаев хищения электроэнергии по «скрытому тарифу».
«ТНС энерго НН» предупреждает потребителей: несанкционированное вмешательство в программное обеспечение интеллектуального прибора учета является незаконным и влечет за собой штрафные санкции.