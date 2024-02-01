Кудрово поехало в объезд из-за строящейся развязки

Об этом сообщил дорожный комитет Ленобласти, призывающий водителей быть внимательными.



Временная схема движения в объезд пересечения улицы Центральная и проспекта Строителей необходима, чтобы приступить к работам по реконструкции существующей улично-дорожной сети: переустройству сетей электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и канализации с последующим строительством подземного пешеходного перехода, уточнили в пресс-службе областного дорожного комитета. Благодаря этому в начале февраля строители смогут приступить к подготовительным работам по переустройству инженерных коммуникаций.



В рамках строительства развязки с Мурманским шоссе завершен участок новой улицы Центральная вдоль ТРЦ «Мега» и выполнен ремонт покрытия проезжей части улицы Промышленная. На участке обновлен бортовой камень, дорожное полотно проезжей части и покрытие тротуаров, а также смонтировано освещение. На объекте возведены вторая и третья опоры нового путепровода над Мурманским шоссе, завершена надвижка металлоконструкций пролетного строения, бетонирование плиты проезжей части путепровода и переходных плит подходов к новому путепроводу.



Проект включает в себя строительство дорожной развязки между Кудрово и Мурманским шоссе, продление Центральной улицы и реконструкцию путепровода над Мурманским шоссе. Развязка обеспечит выезд из города и последующий проезд к будущему транспортно-пересадочному узлу. Протяженность объекта составит более пяти километров с большим количеством подключений к местной улично-дорожной сети. Срок завершения строительства — 2 квартал 2027 года.



Ранее «Ъ-СПб» писал, что после смены собственника ТЦ «Мега» власти Ленобласти нашли возможность выкупить землю для строительства развязки с Мурманским шоссе.

