Дождь со снегом и дневной плюс: какая будет погода в феврале 2024 в Волгограде и области

Февраль 2024 года принесет жителям Волгограда и области немало сюрпризов. Погода будет ровной, без резких перепадов температуры, которыми отметился январь. Днем — тепло, ночью — легкий мороз. Волгоградцев ждет дождливый, а жителей севера области снежный месяц. Какая будет погода в Волгограде в феврале 2024, сайту volgograd.kp.ru рассказала начальник отдела гидрометеорологического обеспечения Волгоградского ЦГМС Наталья Алатырцева.
— Февраль в 2024 году на всей европейской территории России и в Волгоградской области, по прогнозу Росгидрометцентра, будет теплым и с большим количеством осадков, — рассказала Наталья Алатырцева.
В ближайшие дни в Волгоградской области будет сравнительно теплая погода. Ночью по области минус 2−7 градусов, днем — от −1 до +4. Начиная с воскресенья усилится ветер, временами до 15−20 метров в секунду. После нас ждет небольшое похолодание. Но сильных морозов уже не будет.
— 6 и 7 февраля нас ожидает выход очередного циклона и с прохождением теплого фронта прогнозируются значительные осадки: по области — снег, в Волгограде и на юге — дождь со снегом и дождь. Днем будут плюсовые температуры. 8 февраля температура немного понизится: ночью до минус 3−8 градусов, днем от −2 до +3 градусов, — отмечает синоптик.
Примерно такая погода сохранится вплоть до двадцатых чисел февраля. Резких перемен погоды не ожидается, сильных температурных качелей тоже. Легкие морозы по ночам, и выше нуля днем. Волгоградцев ждет грязь, слякоть и серость. Хотя обычно первый и второй месяцы года по статистике в нашем регионе схожи по погоде, на этот раз отличиться решили оба.
— Осадков в феврале всегда больше, потому что складывается активная циклоническая деятельность. Часто бывают ныряющие циклоны, которые приносят метели, — отмечает Наталья Алатырцева. — Но в этом году если по северу области и возможна метель, то в Волгограде и на юге будет дождливо.
Так что волгоградцам придется потерпеть, до весны остался всего месяц.