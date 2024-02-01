Дождь со снегом и дневной плюс: какая будет погода в феврале 2024 в Волгограде и области

Примерно такая погода сохранится вплоть до двадцатых чисел февраля. Резких перемен погоды не ожидается, сильных температурных качелей тоже. Легкие морозы по ночам, и выше нуля днем. Волгоградцев ждет грязь, слякоть и серость. Хотя обычно первый и второй месяцы года по статистике в нашем регионе схожи по погоде, на этот раз отличиться решили оба.