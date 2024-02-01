Новый подъезд к Крымскому мосту достроят к концу года

На сегодняшний день строители установили опоры 32 искусственных сооружений. На будущей трассе появятся более 6200 светильников. Их планируют установить по всей протяженности дороги. Кроме того, для разделения транспортных потоков установят 127 километров парапетного бетонного осевого ограждения.