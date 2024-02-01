Новый подъезд к Крымскому мосту достроят к концу года

Новый подъезд к Крымскому мосту планируют достроить к концу 2024 года. Об этом сообщается в Telegram-канале Совета министров республики.
— Насыпь будущей скоростной трассы А-289 Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк — Новороссийск — Керчь выполнена на 81%, — отметили в региональном правительстве.
На сегодняшний день строители установили опоры 32 искусственных сооружений. На будущей трассе появятся более 6200 светильников. Их планируют установить по всей протяженности дороги. Кроме того, для разделения транспортных потоков установят 127 километров парапетного бетонного осевого ограждения.
— Строительство нового направления трассы А-289 ведется в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», — говорится в сообщении.