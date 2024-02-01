Омск проиграл борьбу за звание столицы «Тотального диктанта»

Объявлена столица «Тотального диктанта» 2024 года. Ею стал Томск. Именно в Томске пройдут праздничные мероприятия в честь 20-летия акции, также туда для прочтения текста нынешнего года приедет его автор — Анна Матвеева.
Омск в этом году тоже боролся за звание столицы диктанта и вышел в финал. В финале также были Душанбе и Челябинск.
Отметим, это не первая попытка Омска стать главным городом «Тотального диктанта». В 2021 году наш город также боролся за это звание, но победу тогда одержал Якутск. А в 2023 году Омск проиграл Нижнему Тагилу.