Краснодарцам объяснили причину вырубки деревьев в микрорайоне Гидростроителей

Мероприятие осуществляется на территории Краснодарского лесопарка. После обнаружения заболевших деревьев специалисты провели лесопатологическое обследование, используя специальную аппаратуру. Это позволило выявить деревья, подлежащие спилу, в том числе те, которые могли казаться здоровыми, сообщили в МЦУ.



Власти города уточнили, что стволы вырубленных деревьев не будут вывозиться. Вместо этого они будут измельчены и распределены вокруг здоровых деревьев в качестве удобрения. Таким образом, материалы рубки будут использованы для поддержки здоровья оставшихся деревьев и улучшения почвенных условий.



Для замены вырубленных деревьев планируется провести специальную акцию, в рамках которой пригласят неравнодушных жителей района. Цель акции — высадка молодых деревьев на место спиленных, что поможет восстановлению зеленых насаждений в районе.