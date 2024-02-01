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Краснодарцам объяснили причину вырубки деревьев в микрорайоне Гидростроителей

В микрорайоне Гидростроителей в Краснодаре проводится санитарная рубка леса с целью удаления деревьев, которые подверглись заражению или стали больными.
Источник: Новая Кубань

Мероприятие осуществляется на территории Краснодарского лесопарка. После обнаружения заболевших деревьев специалисты провели лесопатологическое обследование, используя специальную аппаратуру. Это позволило выявить деревья, подлежащие спилу, в том числе те, которые могли казаться здоровыми, сообщили в МЦУ.

Власти города уточнили, что стволы вырубленных деревьев не будут вывозиться. Вместо этого они будут измельчены и распределены вокруг здоровых деревьев в качестве удобрения. Таким образом, материалы рубки будут использованы для поддержки здоровья оставшихся деревьев и улучшения почвенных условий.

Для замены вырубленных деревьев планируется провести специальную акцию, в рамках которой пригласят неравнодушных жителей района. Цель акции — высадка молодых деревьев на место спиленных, что поможет восстановлению зеленых насаждений в районе.

экология