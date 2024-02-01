В Новосибирске СГК сделает перерасчет после коммунальной аварии

СГК Новосибирска занимается перерасчетом квитанций после коммунальной аварии на левом берегу. По словам директора Западно-Сибирского филиала СГК Игоря Лузанова, перерасчет коснется порядка 2300 домов левобережья.
«Все перерасчеты делались в соответствии с постановлениями правительства № 808 и № 354, согласно которым мы не начисляем в квитанциях за периоды, когда тепло не было подано. Мы взяли весь период с 11 по 22 число».
Помимо этого, глава СГК сообщил, что уже сделаны перерасчеты по электроэнергии и газу, которые стали для пострадавших источниками тепла на время ремонтных работ.
Сейчас компания не может точно установить причины аварии, поскольку поврежденные куски труб забрали на время расследования. Отмечается, что в 2024 году компания планирует заменить 60 км труб.
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