Ученые назвали два популярных гриба, защищающих от рака

Во время исследования специалистами были изучены микроРНК собранных и высушенных белых грибов, а также шампиньонов при помощи анионообменной хроматографии. Ученые заметили, что в микроРНК белых грибов есть уникальные части BEDA и BEDB. Что касается шампиньонов, что в них были найдены части ABIA. Так, оценивая их эффективность против рака, было установлено, что ABIA может снижать жизнеспособность раковых клеток в концентрации 50 мкг/мл. Если же будут более высокие дозировки, то они способны подавлять рак. Кроме того, противораковые свойства были найдены и в указанных уникальных частях белых грибов.