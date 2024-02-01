Собянин: два новых корпуса открыли в кампусе МГТУ им. Баумана в Москве

«Владимир Владимирович (Путин — прим. ТАСС), мы с большим воодушевлением восприняли ваше поручение по созданию нового научно-исследовательского кампуса Бауманки, потому что это легендарный вуз с огромным прошлым и колоссальным потенциалом для всей страны. Вместе с правительством Российской Федерации мы определили проект, состоящий из 14 новых зданий общей мощностью 170 тыс. кв. м. Чтобы понять масштаб: это половина всего, что было построено в Бауманке за все десятилетия. Сегодня мы открываем два корпуса: первый — это исследовательский центр, который будет ракетно-космическими технологиями заниматься, [второй] — это многофункциональный библиотечный корпус, реставрация, по сути дела, аварийного здания, который выглядит сегодня очень неплохо и готов тоже принять студентов», — сказал Собянин.