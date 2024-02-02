В Музыкальном микрорайоне Краснодара в 2024 году построят тротуар

Мэр Краснодара провел рабочий день в Музыкальном микрорайоне. Евгений Наумов встретился с жителями микрорайона и обсудил ключевые моменты строительства улично-дорожной инфраструктуры.
«Всего в данном районе расположено 38 участков автомобильных дорог протяженностью 19,6 км. В этом году запланировано строительство тротуара по Агрохимической от Ангарской до Шолохова, протяженностью 250 м. Запланирован ремонт гравийного покрытия на 11 участках общей площадью более 34 440 кв. м. А также грейдирование 11 участков общей площадью почти 13 тысяч кв. м. Помимо этого, мы продолжим откачивать воду и заниматься документацией для дальнейшей реконструкции и строительства существующих проезжих частей».
В 2023 году в микрорайоне открылись первые школа и детский сад. До 2027 года достроят еще пять школ, детских садов и лечебных учреждений, что поможет полностью решить проблему нехватки социальных объектов здесь.