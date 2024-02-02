Шарлот исчез из самарского СИЗО. Чиновники взяли лопаты. Нейросеть довели до скорости света. Что случилось в Самаре 1 февраля

Певец Эдуард Шарлот, которого арестовали в Самарской области, по некоторым данным исчез из самарского СИЗО. Впрочем, ничего противоправного не произошло. Как отметил отец певца, его давно должны были отправить в Саратов на освидетельствование. Правда, он уточнил, что не обладает информацией о передвижениях сына. А вот адвокат Шарлота Андрей Лапузин не подтвердил переезд своего подзащитного.