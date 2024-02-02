Шарлот исчез из самарского СИЗО. Чиновники взяли лопаты. Нейросеть довели до скорости света. Что случилось в Самаре 1 февраля

Шарлота должны проверить медики.
Певец Эдуард Шарлот, которого арестовали в Самарской области, по некоторым данным исчез из самарского СИЗО. Впрочем, ничего противоправного не произошло. Как отметил отец певца, его давно должны были отправить в Саратов на освидетельствование. Правда, он уточнил, что не обладает информацией о передвижениях сына. А вот адвокат Шарлота Андрей Лапузин не подтвердил переезд своего подзащитного.
Напомним, что певцу из Самары вменяют оскорбление чувств верующих и реабилитацию нацизма. Уголовное дело на него завели после нескольких роликов в интернете.
Чиновники вышли на снежный субботник.
После сильных январских снегопадов город все никак не расчистят. Жители жалуются на заваленные сугробами дворы, плохо расчищенные подъездные дороги, на которых застревают даже машины скорой помощи. 1 февраля все это решили исправить. Провести субботник поручил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров: он отметил количество жалоб и поручил чиновникам взяться за лопаты, если они не могут справиться со снегом по-другому.
В итоге уборочные работы развернулись по всей Самаре. Главы многих районов выкладывали в личных аккаунтах фотографии активной работы. Остается дождаться мнения жителей: помогло?
Нейросеть научили думать со скоростью света.
Самарские ученые научили нейросеть думать со скоростью света. Именно так быстро сетка может анализировать видео, проводить аналитику больших данных и выдавать вердикты. Человеческий глаз даже не успеет уловить мелькающие картинки, а нейросеть, которую разработали ученые Самарского университета, все посчитает.
В частности такая технология поможет выявлять лесные пожары на ранних стадиях, предсказывать урожайность, анализировать стрессовые состояния у растений, обнаруживать признаки полезных ископаемых. В дальнейшем ученые планируют разработать еще более компактный и точный образец нейросети.
Электропоезд пустят по кольцу.
Куйбышевская железная дорога готова запустить кольцевой электропоезд, который свяжет Самару, Тольятти и Сызрань. Опрос о том, стоит ли запустить подобный, набрал множество позитивных ответов.
— Мы достаточно детально проработали варианты расписания кольцевого движения, но маршрут потребует новый подвижной состав и дополнительные субсидии, поэтому мы ждем решение правительства Самарской области, — объяснил начальник КбшЖД Вячеслав Дмитриев.