Хабаровчанин Владимир Наумов научился читать по небу

В обычной жизни Владимир Наумов — риелтор. Но как только за ним закрываются двери его офиса, он отправляется в далекие дали к звёздному небу. Все свободное время астроном-любитель изучает небесные тела и щедро делится такой возможностью со всеми желающими..
Волшебная книга
Наверняка вы, уважаемые читатели, видели этого симпатичного парня с его телескопом в городе. И, может быть, даже стояли в очереди желающих полюбоваться на звезды. Он щедро делится такой возможностью с окружающими и с упоением рассказывает про космос.
Любовь к астрономии он получил в наследство от своего деда. Именно дед дал ему энциклопедию, посвященную звездному небу. Впервые на ее страницах маленький Владимир увидел кольца Сатурна, каналы на Марсе, существование которых предполагали астрономы с конца 1870-х до 1970-х годов, Луну и звезды. С тех пор эта книга стала любимой, а Владимир многие годы посвятил изучению астрономии.
— У моего деда была мечта собрать телескоп, и в той энциклопедии была, так скажем, инструкция. Телескоп он предложил собрать мне, а там еще столько картинок было! С этой, еще советской, книгой я не расставался очень долго. Меня даже наказывали тем, что отбирали энциклопедию! С тех пор и до сегодняшних дней Владимир изучает Вселенную и ее устройство. Открывать для себя космос стало легче в 2010 году. Тогда он, исполнив давнюю мечту и мечту деда, купил себе первый телескоп. Устроившись после окончания учебы на работу, с первой зарплаты Владимир купил холодильник, а всю вторую потратил на мечту. Астроном признается: если бы холодильник не сломался, первой покупкой точно был бы телескоп. Сейчас их у Владимира уже три.
— Космос — это состояние души. Замечаю за собой, что ночью вижу небо в 3D. Если, например, большинство людей видят темное «одеяло» неба и скопления звезд на нем, то я вижу, где формируется туманность, куда пошло созвездие Лебедя, галактику Андромеды, — говорит астроном.
Почему космос хочет нас убить?
Чтобы посмотреть в телескопы, Владимир часто ездит за город — так, чтобы огни Хабаровска не засвечивали небо. Однажды отправился в Комсомольск-на-Амуре, чтобы собственными глазами увидеть прохождение Венеры по диску Солнца. Со своим телескопом Владимир расположился в самом центре города. И, конечно, привлек внимание окружающих.
— Люди подходили, спрашивали, интересовались. Даже образовалась очередь. Всем хотелось поглядеть в телескоп, увидеть прохождение Венеры. Тогда я понял, что многие люди интересуются астрономией и науку нужно популяризировать.
Владимир стал одним из первых в Хабаровске, кто начал устраивать астрономические экскурсии. Впервые телескопы астроном-любитель установил на набережной и дал возможность подглядеть за космосом всем желающим. Сейчас Владимир периодически устраивает выездные экскурсии и со всеми неравнодушными отправляется за город: показывает, рассказывает, объясняет. Иногда даже читает лекции. Одна из последних, например, была посвящена теме перехода Вселенной на темную сторону и ответу на вопрос: «Почему космос хочет нас убить?».
15 миллионов километров от Земли
Порядки, говорит Владимир Наумов, которые существуют в космосе, «работают» только в моменте. На самом же деле он постоянно стремится к хаосу. Звезды кочуют из созвездия в созвездие, астероиды могут хаотически перемещаться. И не стоит забывать про метеориты, которые нет-нет да пролетают близ нашей планеты.
— Вспомним хотя бы бедных динозавров. Один такой «булыжник», как мы помним, стёр их с лица земли. Происходит это, в частности, потому, что мимо нас пролетает звезда, у которой мощное гравитационное поле. Звезда пролетела, хвостиком махнула, и астероиды, плавающие в космосе, взбудоражились и начали летать в разные стороны. В том числе к нам. Если астероиды большие, то направление их полета достаточно просто спрогнозировать. Однако есть и такие, которые появляются внезапно. До момента их сближения с Землей есть около двух месяцев. Это время на то, чтобы принять какие-либо меры.
— Это серьезная угроза, от которой мы не застрахованы. Например, в 1995—1996 годах кометы Хейла-Боппа и Хиякутаке пролетали от нас на расстоянии 15 миллионов километров. По космическим меркам это значит, что почти попали. Звучит пугающе, не так ли? Однако сейчас ученые имеют всё современное оборудование и огромный багаж знаний, позволяющий отследить и, при необходимости, сменить курс астероида или вовсе его уничтожить. Так что в ближайшее время астероиды нам не грозят.
Звёздная мечта
У него есть любимые метеорные потоки — Персеиды и Геминиды. Яркие, зрелищные. Несмотря на их достаточную регулярность, они до сих пор будоражат внимание астронома. Но есть и мечта — увидеть метеорный дождь.
— Я видел уже больше 600 объектов. Поэтому хочется чего-то «вау!». Метеорный дождь — как раз из таких явлений. Спрогнозировать его можно лишь за несколько дней до события. Сейчас в обозримом будущем ничего такого не ожидается.
А еще Владимир не против сделать какое-нибудь открытие, например, обнаружить сверхновую звезду. Пусть даже в другой галактике. На всякий случай в ходе наблюдений он отмечает малейшие детали и изменения, глядишь, когда-нибудь что-то да откроет.
— Но самоцелью я это не ставлю, потому как тогда было бы скучно, — признается Владимир. — А вот что действительно мне бы хотелось, так это узнать, где же ещё, кроме как на Земле, есть живые организмы. Современная астрономия вплотную занимается сейчас этим вопросом — ищет небесные тела, где могла бы возникнуть жизнь, готовит новые космические миссии. Кстати, и в Солнечной системе есть несколько тел, которые более-менее пригодны для углеродной жизни. Например, на спутнике Сатурна Энцеладе есть небольшой океан жидкой воды под ледяной коркой. На спутнике Юпитера Европе, скорее всего, тоже. Там вполне могли бы существовать простейшие микроорганизмы. Опять-таки Марс… Гипотетически, с учетом того, сколько запусков делается в космическое пространство, с учетом скорости обнаружения новых тел, думаю, и на нашем веку будет интересное открытие. Почему бы и нет?