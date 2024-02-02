Хабаровчанин Владимир Наумов научился читать по небу

— У моего деда была мечта собрать телескоп, и в той энциклопедии была, так скажем, инструкция. Телескоп он предложил собрать мне, а там еще столько картинок было! С этой, еще советской, книгой я не расставался очень долго. Меня даже наказывали тем, что отбирали энциклопедию! С тех пор и до сегодняшних дней Владимир изучает Вселенную и ее устройство. Открывать для себя космос стало легче в 2010 году. Тогда он, исполнив давнюю мечту и мечту деда, купил себе первый телескоп. Устроившись после окончания учебы на работу, с первой зарплаты Владимир купил холодильник, а всю вторую потратил на мечту. Астроном признается: если бы холодильник не сломался, первой покупкой точно был бы телескоп. Сейчас их у Владимира уже три.