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Мороз и солнце: синоптики о пятничной погоде в Приморье

Регион находится под влиянием антициклона.
Сейчас в Сакраменто: +13° 2 м/с 72% 753 мм рт. ст. +13°
Источник: PrimaMedia.ru

В пятницу, 2 февраля, погоду в Приморье будет определять гребень антициклона. Осадков в регионе не ожидается, ветер северо-западный умеренный, на востоке сильный. Температура воздуха ночью в отдельных районах доходит — до 33, днём −3…-16°C, сообщили ИА PrimaMedia в Примгидромет.

Во Владивостоке небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха днём −6…-8°C.

В Уссурийске небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Днём −8…-10°С.

В Находке небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Днём −3…-5°C.