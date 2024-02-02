Мороз и солнце: синоптики о пятничной погоде в Приморье

В пятницу, 2 февраля, погоду в Приморье будет определять гребень антициклона. Осадков в регионе не ожидается, ветер северо-западный умеренный, на востоке сильный. Температура воздуха ночью в отдельных районах доходит — до 33, днём −3…-16°C, сообщили ИА PrimaMedia в Примгидромет.