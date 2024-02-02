Большое благоустройство главной набережной Владивостока начнётся в марте

Во Владивостоке на набережной Спортивной гавани, около фонтана, ведутся строительные работы. Рабочие разобрали старую веранду торгового павильона, установили новые сваи и уложили часть основания под покрытие.
Новая веранда строится арендатором участка, частным предпринимателем. Основные работы по благоустройству набережной начнутся через месяц и будут проводиться компанией «Генподрядчик».
Подрядчик из Дагестана ООО «Строитель-3», выигравший аукцион, был внесен в реестр недобросовестных поставщиков в Ставропольском крае, поэтому договор с ним во Владивостоке был расторгнут.
На втором этапе благоустройства набережной Спортивной гавани на участке от Пограничной до начала пляжа «Юбилейный» будет оформлен сквер с навесами и соснами. Возле фонтана, ближе к воде, восстановят деревянный настил. Облицовку фонтана отремонтируют, сделают новую лестницу к верхней площадке, где находятся композиция «7 сопок», а у воды недалеко от арт-объекта с рыбками появится новый амфитеатр.