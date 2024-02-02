Красноярцам обещают теплые выходные

С конца этой недели в Красноярске начнется ослабление морозов. Синоптики говорят, что в целом февраль будет достаточно теплым.
В пятницу, а краевом центре сохранится почти безветренная и сухая погода, а температурный фон повысится — ожидается −9, −11 °C.
В выходные город окажется под влиянием атмосферных фронтов, пройдет снег. Температура воздуха ночью составит от −18 °C в субботу до −13 °C в воскресенье, днем — от −10 до −6 °C соответственно. Ветер по-прежнему обещают слабый.
Температурный режим в конце недели будет на 2−3 °C выше средних многолетних значений, сообщили в Среднесибирском УГМС.
Согласно долгосрочному прогнозу специалистов, на следующей неделе станет еще на пару градусов теплее. А в целом среднемесячная температура в последний месяц зимы в Красноярске будет выше климатической нормы на 1−1,5 °C, также синоптики не исключают приход плюсовых температур.