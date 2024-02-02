Красноярцам обещают теплые выходные

Согласно долгосрочному прогнозу специалистов, на следующей неделе станет еще на пару градусов теплее. А в целом среднемесячная температура в последний месяц зимы в Красноярске будет выше климатической нормы на 1−1,5 °C, также синоптики не исключают приход плюсовых температур.