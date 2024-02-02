В Роспотребнадзоре рассказали о пользе и вреде репы

Специалисты красноярского ведомства назвали плюсы и минусы продукта.
Так, в репе много витаминов, которые необходимы нашему организму — группы В, С, РР, провитамин А, К. Также в ней содержатся стерины, антиоксиданты, полисахариды и фолиевая кислота.
В репе большое количество клетчатки, она полезна для тех, кто следит за своим питанием и хочет похудеть. Также растение семейства «Капустные» полезно для сердечной системы — репа снижает кровяное давление и предотвращает повышение тромбоцитов.
Более того, репа способствует улучшению работы печени и помогает оттоку желчи. Это полезно для тех, у кого есть холецистит.
Еще ее используют в лечении от простуды — от кашля и боли в горле.
Однако, существуют противопоказания к употреблению такого растения. Ее не следует есть тем, у кого есть склонность к аллергии, тем, у кого повышенная кислотность желудка, гастрит, колит, язва, диабет, гипотония, метеоризм.
Также запрещено давать репу детям до 2 лет.