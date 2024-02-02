Пенсионерам второй раз повысят пенсию: суммы

Отметим, что с начала 2024 года размер страховых пенсий для неработающих пенсионеров вырос на 7,5%. Однако в ближайшее время у многих граждан выплаты повысятся еще раз. Изначально они будут проиндексированы, а затем будет произведена доплата до нового прожиточного минимума.