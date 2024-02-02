Пенсионерам второй раз повысят пенсию: суммы

«Согласно последним данным, второе повышение пенсий станет реальностью для всех российских пенсионеров. Это означает, что люди, получающие минимальные выплаты, смогут ощутить увеличение своих доходов благодаря росту прожиточного минимума», — передает news102.
Повышение будет связано с повышением прожиточного минимума и коснется жителей всех регионов России. Например, минимальный размер пенсии в Хабаровске составит 17 тысяч рублей.
Отметим, что с начала 2024 года размер страховых пенсий для неработающих пенсионеров вырос на 7,5%. Однако в ближайшее время у многих граждан выплаты повысятся еще раз. Изначально они будут проиндексированы, а затем будет произведена доплата до нового прожиточного минимума.
Ранее «ФедералПресс» писал, что индексация коснется более 40 социальных выплат. С 1 февраля суммы вырастут на 7,4%. Отмечается, что необходимые для этого средства имеются в бюджете.