Весной хабаровчан ждут очередные перекрытия городских улиц

Напомним, что в прошлом году в Хабаровске к началу отопительного сезона заменили больше семи километров подземных трубопроводов. На необходимые работы потратили тогда порядка 800 миллионов рублей. В связи с благоприятными погодными условиями ремонтная кампания была завершена досрочно.