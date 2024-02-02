Весной хабаровчан ждут очередные перекрытия городских улиц

Администрация Хабаровска утвердила план ремонта и реконструкции магистральных теплотрасс на 2024 год, согласно которому подрядные организации должны зайти на 22 объекта. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», в общей сложности замене подлежат девять километров коммуникаций. К работам собираются приступить уже в начале мая.
Большинство объектов находятся в зонах жилых застроек и популярных у автомобилистов улиц, что создаст определенные трудности. Так, сразу три участка ТМ-21 будут капитально отремонтированы на улицах Серышева, Советской и Знамёнщикова. В общей сложности там замене подлежит 451 метр коммуникаций.
Реконструкции также подлежит часть трубопровода ТМ-17. По информации пресс-службы мэрии, в границах улицы Монтажной и переулка Наречного заменят 516 метров сетей, а от Владивостокского шоссе до дома № 112 по улице Автобусной — 1 412 метров коммуникаций.
Самая большая реконструкция теплотрассы пройдёт на ТМ-18 — там новые трубы большего диаметра уложат на четырёх участках общей протяжённостью 560 метров. Работы будут вестись на улицах Гамарника, 43 «Б», Калараша, 32 «А», Юности, 2/1 и на 65-летия Победы, ⅙.
— Какие-то работы придётся выполнять с ограничением проезда по дорогам общего пользования. Надеемся, что автомобилисты с пониманием отнесутся к таким временным мерам, о которых проинформируем заранее. Ремонтная кампания нынешнего года поможет подготовиться к следующей зиме, — сказал главный специалист городского управления энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций Андрей Унтерберг.
Напомним, что в прошлом году в Хабаровске к началу отопительного сезона заменили больше семи километров подземных трубопроводов. На необходимые работы потратили тогда порядка 800 миллионов рублей. В связи с благоприятными погодными условиями ремонтная кампания была завершена досрочно.