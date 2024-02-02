Специалисты рассказали, чем делятся в социальных сетях хабаровчане

Социологическое агентство «Вебер» поделилось результатами исследований о том, чем обычно делятся в социальных сетях жители страны. При этом большинство людей любят общаться лично, но есть и те, кому удобно общение онлайн.
Так, на первом месте, стоят поздравительные открытки. Доброго утра, хорошего дня и прочие пожелания любят пересылать 40% жителей страны. Потом уже идут новости, объявления, другая важная информация — 35%. Треть опрошенных делятся видео, а 23% пересылают тематические посты из пабликов и блогов. Не обходят стороной и мемы — смешные картинки нравятся 21% пользователей.
— Любопытный результат — 67% россиян считают, что не нужно создавать аккаунты детям. Как социолог я вижу в этом определенный общественный тренд и запрос, но как человек понимаю, что цифровые аватары — это уже наша реальность. У моего сына первый аккаунт в соцсети появился до 14 лет, как и у многих подростков. Это ни хорошо, ни плохо. Дети все равно будут заводить себе аккаунты в сети, просто родителям нужно быть в курсе жизни своего ребенка, в том числе и виртуальной. А для безопасности лучше всей семьей повышать цифровую грамотность: она необходима и детям, и взрослым, — считает руководитель социологического агентства «Вебер», начальник управления социологии АНО «Диалог» Елена Удалова.
«Вебер» — совместный проект АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» по исследованию общественного мнения с использованием современных онлайн-инструментов.
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