Специалисты рассказали, чем делятся в социальных сетях хабаровчане

— Любопытный результат — 67% россиян считают, что не нужно создавать аккаунты детям. Как социолог я вижу в этом определенный общественный тренд и запрос, но как человек понимаю, что цифровые аватары — это уже наша реальность. У моего сына первый аккаунт в соцсети появился до 14 лет, как и у многих подростков. Это ни хорошо, ни плохо. Дети все равно будут заводить себе аккаунты в сети, просто родителям нужно быть в курсе жизни своего ребенка, в том числе и виртуальной. А для безопасности лучше всей семьей повышать цифровую грамотность: она необходима и детям, и взрослым, — считает руководитель социологического агентства «Вебер», начальник управления социологии АНО «Диалог» Елена Удалова.