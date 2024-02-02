«Точно не из-за нехватки корма»: в Приморье разобрали случаи нападения тигров

В Приморье с начала года произошло несколько случаев нападения амурского тигра на домашних животных. Ряд таких происшествий был зафиксирован в Анучинском районе. Специалисты центра «Амурский тигр» в своем телеграм-канале (18+) разобрали каждый случай в отдельности и рассказали, что могло быть причиной такого поведения хищника, сообщает ИА PrimaMedia.
Анучинский район
Здесь до сих пор продолжаются поиски хищника, нападавшего на домашних собак в населенных пунктах. Как сообщили специалисты, охотнадзор продолжают работу по его отлову.
«Вчера тигр задавил собаку на территории одного из домовладений, которое люди используются как дачу, то есть не живут здесь на постоянной основе, но оставляют на привязи “охранника”. В очередной раз: собаки в свободном доступе во время отлова осложняют и затягивают процесс», — отметили в Центре.
Хасанский муниципальный округ
Здесь добычей хищника стали две коровы. Инцидент произошел на территории нацпарка «Земля леопарда».
«Зима, коровы на самовыпасе в лесу на территории федеральной особо охраняемой природной территории, где обитают крупные хищники Потерпевшим необходимо обратиться в администрацию нацпарка, чтобы они заполнили необходимые документы. Ситуация на контроле», — сообщили специалисты.
Уссурийский городской округ
О произошедшем в ночь на 1 февраля рассказал житель села Яконовка. Мужчина снял на видео задавленного тигром жеребенка.
«Инспекторы на месте были. Ситуация на контроле. Владельцу необходимо заполнить заявление на компенсацию. В прошлом году мы писали, что на окраине Кроуновки (соседнее с Яконовкой село) есть очень интересный ров возле свинофермы», — прокомментировали случай специалисты.
Чугуевский район
Здесь местные жители сообщили о случае нападения тигра на собаку. «Охотнадзор проверяет информацию и если причастность тигра подтвердится, то служба уже будет предпринимать соответствующие меры», — прокомментировали случай в Центре «Амурский тигр».
Тернейский район
В этом муниципалитете добычей тигра стала корова, еще одна пострадала. Информация поступила с территории частного хозяйства. Как рассказали специалисты, хозяевам владельцев будет выплачена компенсация.
Подытоживая эти случаи, в Центре «Амурский тигр» отметили:
«Все перечисленные ситуации (даже тот, где причастность тигра пока что не подтверждена) произошли точно не из-за нехватки кормовых объектов в лесу, а по иным причинам».
Такие причины назвали приморские ученые. Как считает доцент кафедры экологии, биологии и географии ВВГУ Наталья Иваненко, зачастую человек сам подталкивает тигра выйти к людям.
«Например, хищник может попасть в ловушку браконьеров, получить травму, заболеть, тогда охота в диких условиях станет для него невозможной. Также легкой добычей, особенно для молодых и неопытных тигров, являются животные на свободном выпасе. Это, конечно, приводит к конфликту с человеком. Но важно помнить, что тигр — животное осторожное, как все кошки, и не стремится к встрече с людьми. Если по каким-то причинам, природным или антропогенным, он не сможет прокормить себя в лесу, неожиданные встречи будут происходить все чаще», — поясняет Наталья Иваненко.
Другой причиной выхода хищника к населенным пунктам, по мнению ученых, могут быть несанкционированные свалки, которые также привлекают бездомных собак.