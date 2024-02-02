«Точно не из-за нехватки корма»: в Приморье разобрали случаи нападения тигров

«Например, хищник может попасть в ловушку браконьеров, получить травму, заболеть, тогда охота в диких условиях станет для него невозможной. Также легкой добычей, особенно для молодых и неопытных тигров, являются животные на свободном выпасе. Это, конечно, приводит к конфликту с человеком. Но важно помнить, что тигр — животное осторожное, как все кошки, и не стремится к встрече с людьми. Если по каким-то причинам, природным или антропогенным, он не сможет прокормить себя в лесу, неожиданные встречи будут происходить все чаще», — поясняет Наталья Иваненко.