Приангарские синоптики поделились предварительным прогнозом на февраль

По словам начальника УГМС Приангарья Юлии Яньковой, в целом по региону температура воздуха будет «около нормы и на один градус выше нормы». Причем, в западных и северных районах «погода ожидается теплее», чем в центре и на юге.
С уверенностью же синоптики говорят о том, что постепенно температура будет повышаться до конца текущей недели.
Например, в Иркутске:
в субботу ночью минус 20 — 22 градуса, днем минус 11 — 13 градусов; в воскресенье 4 февраля ночью до минус 20, днем 9 — 11 ниже нуля, но вероятно усиление ветра до девяти метров в секунду.
Примерный прогноз на месяц
В западных, центральных и южных районах Иркутской области в феврале по ночам ожидается колебание температуры от минус 27 до минус 13; днем минус 10 — 15, в отдельные дни — минус 3 — 8 градусов.
В северных районах в отдельные ночи прогнозируется температура до минус 40 градусов.