Движение автомобилей ограничат в трех районах Новосибирска

Так, с 9 февраля ограничения введут на участке Титова от улицы Бийской до Порт-Артурской в Ленинском районе. Также нельзя будет оставить машина на участке от дома № 128/1 до дома № 130/1 по улице Немировича-Данченко в Кировском районе города.