Движение автомобилей ограничат в трех районах Новосибирска

В Новосибирске в нескольких районах города будет запрещена парковка автомобилей. Ограничения введут в трех районах. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии.
Власти отмечают, что решение об ограничении движения транспорта было принято для того, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения и эффективной уборки проезжей части.
Так, с 9 февраля ограничения введут на участке Титова от улицы Бийской до Порт-Артурской в Ленинском районе. Также нельзя будет оставить машина на участке от дома № 128/1 до дома № 130/1 по улице Немировича-Данченко в Кировском районе города.
Помимо этого, запрет будет действовать на участке от дома № 38 по улицы Аксенова до Бассейного переулка в Первомайском районе.
«Водителям необходимо быть внимательными при проезде указанных улиц и соблюдать требования установленных дорожных знаков», — говорится в сообщении.