Только после вмешательства органов в кемеровских дворах засыпят опасные ямы

Как сообщает Молодёжное крыло Народного фронта в Кузбассе, лишь после вмешательства правоохранителей в кемеровских дворах засыпят опасные ямы.
Так, в районе пр. Ленина, 74 и 76Б провалились старые погреба, которые угрожают жизни и здоровью людей. Они никак не огорожены, не освещены, а сейчас и вовсе прикрыты снегом.
После обращения активистов прокуратура вынесла представление руководству управляющей компании, признав, что ямы опасны. В администрации Кемерова общественникам сообщили, что ООО «Кемрэк» засыпет провалившиеся погреба до конца строительного сезона.
«Согласно ЖК РФ, земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом, является общим имуществом собственников помещений, поэтому выполнение работ по его благоустройству проводится с согласия жителей, подтверждённого протоколом общего собрания. Следовательно, принятие решения о ликвидации погребов находится в исключительной компетенции общего собрания собственников помещений дома», — объяснили сотрудники мэрии.
Они добавили, что в спорных ситуациях жители вправе обратиться в суд с требованием обязать владельцев погребов снести сооружения.