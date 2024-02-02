Сотрудники ГИБДД останавливают массово фуры на дорогах Волгоградской области

Ранее «Волгоградская правда.ру» сообщала о введении запрета на движение грузовиков в дневное время. Ограничения действуют с 1 февраля 2024 года, однако их соблюдают далеко не все водители. Жителям Волгоградской области напомнили, что крупногабаритный транспорт может повреждать дорожное покрытие, что приводит к его преждевременному износу.