Сотрудники ГИБДД останавливают массово фуры на дорогах Волгоградской области

Только в январе 2024 года в Волжском инспекторы зафиксировали 103 факта передвижения большегрузов. Рейды проводятся на главных городских магистралях, среди которых — улицы Пушкина, Мира, Карбышева, проспекты Дружбы и Ленина. В отношении нарушителей обычно составляют протоколы за несоблюдение требований, запрещающих передвижение грузовых транспортных средств.
Ранее «Волгоградская правда.ру» сообщала о введении запрета на движение грузовиков в дневное время. Ограничения действуют с 1 февраля 2024 года, однако их соблюдают далеко не все водители. Жителям Волгоградской области напомнили, что крупногабаритный транспорт может повреждать дорожное покрытие, что приводит к его преждевременному износу.
Волжан просят сообщать о стоянках грузовиков в контрольное управление мэрии по телефону 41−17−63.