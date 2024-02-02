В Нижнеомском суде спустя много лет может смениться руководство

Вакантным объявлен пост председателя Нижнеомского районного суда Омской области.
Отметим, на руководящем посту в указанной инстанции 12-й год пребывает Татьяна Смолина. Ее полномочия, в соответствии с президентским указом, стартовали 14 июня 2012 года. А августе 2018 года стартовал второй 6-летний срок ее полномочий. Соответственно, до предполагаемой смены руководства остается порядка 6 месяцев.
Согласно условиям конкурса, заявки принимаются в течение месяца, до 4 марта 2023 года. Впоследствии кандидатуры претендентов выносятся на заседание Квалификационной коллегии судей Омской области.
Напомним, в январе 2023 года объявлен конкурс на пост главы Советского районного суда города Омска.