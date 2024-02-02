В Нижнеомском суде спустя много лет может смениться руководство

Отметим, на руководящем посту в указанной инстанции 12-й год пребывает Татьяна Смолина. Ее полномочия, в соответствии с президентским указом, стартовали 14 июня 2012 года. А августе 2018 года стартовал второй 6-летний срок ее полномочий. Соответственно, до предполагаемой смены руководства остается порядка 6 месяцев.