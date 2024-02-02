Уфимцы массово пожаловались Радию Хабирову на кашу на дорогах

«Напротив гимназии № 115 на Округе Галле почистили половину дороги, остальную оставили до весны. На этом участке постоянно пробки, от Галле до автовокзала и далее. Такая же история на Пархоменко и выезде на Затонское кольцо», — написала Айгуль Т.