Уфимцы массово пожаловались Радию Хабирову на кашу на дорогах

Жители Уфы буквально завалили соцсети главы Башкирии Радия Хабирова жалобами на нечищеные дороги и улицы.
«Уфа утопает в снегу», — написал уфимец.
Горожане призывают чиновников выйти на улицы и посмотреть по сторонам.
«Напротив гимназии № 115 на Округе Галле почистили половину дороги, остальную оставили до весны. На этом участке постоянно пробки, от Галле до автовокзала и далее. Такая же история на Пархоменко и выезде на Затонское кольцо», — написала Айгуль Т.
По словам Дарьи Р., с коляской по улицам ходить невозможно.
«На улице Султанова за всю зиму снег чистили два раза. Там и так нет тротуара, а зимой вообще пройти невозможно, с коляской тем более», — возмутилась она.
На днях чиновников за ненадлежащую уборку снега отчитал мэр Уфы Ратмир Мавлиев. Он предложил организовать субботники и выходить чистить улицы лопатами самостоятельно.
«У нас в городе не три улицы. Я всем напоминаю, это не улица Заки Валиди, проспект Октября и проспект Салавата Юлаева», — возмутился он.