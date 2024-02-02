Сергей Собянин опубликовал новую схему трамвайной сети столицы

В Москве создана официальная схема всей трамвайной сети. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале. Первые экземпляры схемы появятся на 11 станциях метро, расположенных рядом с трамвайными остановками, а затем их можно будет увидеть и на самих остановках.
«Скоро первые экземпляры появятся на станциях метро, находящихся рядом с трамвайными остановками, а затем и по всему городу. В столице развитая сеть трамваев — они ежедневно курсируют по 35 маршрутам. Теперь все остановки каждого из них отражены на схеме», — написал мэр Москвы.
На них есть остановки всех 35 трамвайных маршрутов, а также линии метро, Московского центрального кольца и Московских центральных диаметров, вокзалы, причалы электрических судов, кольцевые автомагистрали. В качестве подсказок указаны крупные парки, реки и графические изображения главных достопримечательностей столицы: Кремля, Шуховской башни, усадьбы Измайлово и других мест.
Трамвайную схему оформили в едином навигационном стиле московского транспорта с использованием знакомых пассажирам пиктограмм, обозначений номеров линий и фирменного шрифта. На ней указаны средние интервалы движения, отмечены видовые маршруты, например трамвайный маршрут А, который проходит по центру столицы через Чистопрудный бульвар, или маршрут № 25, который следует по парку «Сокольники». Кроме того, у трамвайных линий на схеме появились цвета.
Электрические трамваи появились в Москве почти 125 лет назад. Это был первый городской рельсовый транспорт. Сегодня пассажиры московских трамваев совершают около 600 тысяч поездок в день. Инфраструктура этого вида транспорта продолжает активно развиваться.
С 2017 года в Москву поступило более 500 современных низкопольных трамваев, 464 из которых — трехсекционные «Витязь-Москва» отечественного производства. Каждый из них может перевезти до 260 пассажиров, что в три раза больше, чем обычный автобус или электробус. Один такой трамвай способен заменить до 200 автомобилей на столичных дорогах. В ближайшие годы планируется завершить полное обновление парка вагонов.
В 2021 году трамвайная сеть перешла под управление Московского метрополитена. На новом этапе модернизации инфраструктуры на столичных улицах начали оборудовать безопасные приподнятые платформы, обустраивать бесстыковые пути, обновлять рельсы, шпалы и стрелочные переводы.