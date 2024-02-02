Сергей Собянин опубликовал новую схему трамвайной сети столицы

С 2017 года в Москву поступило более 500 современных низкопольных трамваев, 464 из которых — трехсекционные «Витязь-Москва» отечественного производства. Каждый из них может перевезти до 260 пассажиров, что в три раза больше, чем обычный автобус или электробус. Один такой трамвай способен заменить до 200 автомобилей на столичных дорогах. В ближайшие годы планируется завершить полное обновление парка вагонов.