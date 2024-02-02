В Пермском крае определили лучшие бомбоубежища от 150 и более человек

В Государственном казенном учреждении Пермского края «Гражданская оборона» 25 января подели итоги смотра-конкурса по определению лучших бомбоубежищ в регионе.
Лучшим защитным сооружением вместимостью до 150 человек признали бомбоубежище в Гремячинском городском округе. Пермь оказалась лучшей в трех номинациях — бомбоубежища вместимостью от 150 до 600 человек, а также от 600 человек и более. Какие конкретно сооружения стали лучшими, в ведомстве не указали.
Защитное сооружение гражданской обороны (убежище) является специально построенными или приспособленными герметичными сооружениями, в которых люди могут находится длительное время без индивидуальных средств защиты. Они служат для защиты в течение нормативного времени от расчетного воздействия поражающих факторов ядерного и химического оружия и обычных средств поражения.
Также стали известны лучшие органы местного самоуправления Прикамья по вопросам обеспечения защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера. Победителем стал Кунгурский муниципальный округ. Второе место занял Кудымкарский муниципальный округ, третье — Пермь. В смотре-конкурсе среди нескольких параметров учитывались проведенные в течение 2023 года мероприятия гражданской обороны.