В Пермском крае определили лучшие бомбоубежища от 150 и более человек

Лучшим защитным сооружением вместимостью до 150 человек признали бомбоубежище в Гремячинском городском округе. Пермь оказалась лучшей в трех номинациях — бомбоубежища вместимостью от 150 до 600 человек, а также от 600 человек и более. Какие конкретно сооружения стали лучшими, в ведомстве не указали.