Ярмарки выходного дня пройдут во Владивостоке 3 и 4 февраля

Фермерские товары представят во Владивостоке 3 и 4 февраля на сельскохозяйственных ярмарках (0+), сообщили в Telegram-канале администрации города.
Торговля в субботу и воскресенье будет проходить с 09.00 до 20.00. Ярмарки 3 и 4 февраля пройдут на Жигура, 2б и Верхнепортовой, 2 г.
Также 4 февраля приобрести продукцию от фермеров горожане смогут на Басаргина, 15 и на Полярной, 1.
В администрации Владивостока напомнили, что местные производители торгуют хлебом, мясом и мясопродуктами, молоком, овощами и другими товарами ежедневно в павильонах проекта «Доступное Приморье», которые расположены по адресам: Русская, 68/1, Пихтовая, 8, Океанский проспект, 140, Жигура, 46.