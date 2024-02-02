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Мороз еще пощиплет: синоптики дали прогноз на первые выходные февраля в Хабаровском крае

До −30 градусов упадут температуры в Хабаровском крае 3—4 февраля.
Сейчас в Сакраменто: +11° 2 м/с 82% 755 мм рт. ст. +13°
Источник: Комсомольская правда

Погода в Хабаровском крае хоть и взяла курс на весну, но морозы еще помучают жителей региона. Первые февральские выходные обещают быть холодными, местами даже очень. Свою лепту внесет и ветер.

ПОГОДА В ХАБАРОВСКЕ 3—4 ФЕВРАЛЯ

Прогноз в Хабаровском крае сообщает, что в ближайшие выходные существенных осадков не ожидается. Погода в целом будет умеренно морозной. Ночные температуры ожидаются в районе −23−28 градусов. Местами столбики термометров покажут надоевшие −30 градусов. Днем будет не теплее −8−15 градусов — повезет югу региона, где установятся самые высокие температуры.

Погода в Хабаровске 3—4 февраля тоже будет без осадков. Ночью столбики термометров упадут до −23−25 градусов. Днем ожидается −14−16 градусов. Из-за ветра 6−11 метров в секунду мороз будет ощущаться острее фактической температуры. Поэтому не забывайте тепло одеваться и соблюдать меры безопасности при морозе.

— Ожидается, что такая спокойная умеренно морозная погода без существенных осадков сохранится и большую часть предстоящей недели. По крайнем мере, до 8 февраля, — сообщил в эфире РАДИО КП (88,3 FM) Никита Перерва, ведущий синоптик отдела долгосрочных прогнозов «Дальневосточного УГМС».

Ночные температуры в начале следующей недели, предварительно, будут в районе −20−27 градусов. Днем ожидается −14−16 градусов. Дальнейший прогноз будет уточняться.