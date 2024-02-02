Жительница Шелехова около 27 лет незаконно получала пенсию по выслуги лет

— Женщина какое-то время работала в отделе кадров войсковой части. Она имела доступ к своему личному делу и гербовым печатям. Мошенница внесла в послужной список ложные сведения о периодах прохождения военной службы, а также сама изготовила подтверждающие документы не имея на это прав, — говорят в суде.