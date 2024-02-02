Жительница Шелехова около 27 лет незаконно получала пенсию по выслуги лет

Шелеховский городской суд осудил пенсионерку за мошенничество. Обманным путем она добилась получения пенсии по выслуге лет. Об этом сообщают на сайте суда.
— Женщина какое-то время работала в отделе кадров войсковой части. Она имела доступ к своему личному делу и гербовым печатям. Мошенница внесла в послужной список ложные сведения о периодах прохождения военной службы, а также сама изготовила подтверждающие документы не имея на это прав, — говорят в суде.
Когда женщина переехала в Иркутскую область она обратилась в военкомат с целью получить пенсию по выслуге лет. Около 27 лет аферистка получала выплаты, причинив федеральному бюджету страны ущерб в размере более двух миллионов рублей.
Свою вину пенсионерка признала. По ее словам, в то время она находилась в трудном материальном положении и на такую аферу пошла вынужденно, но сейчас во всем раскаивается.
Суд приговорил ее к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Кроме того, женщина должна возместить ущерб в полном размере.