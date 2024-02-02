В этом году в Уфе установят информационные стенды о ситуации на дорогах

В Уфе сегодня внедряется интеллектуальная транспортная система, которая помогает минимизировать пробки и снижать аварийность. В нее входят адаптивные или «умные» светофоры, а также видеокамеры фиксации нарушений. О том, как искусственный интеллект борется за безопасность на дорогах, рассказал и. о. руководителя регионального Центра организации дорожного движения Илья Крюков.
— Мы сегодня говорим про умные перекрестки, которые считывают трафик, считывают транспортные средства, подразделяют их по типам и меняют циклы работы светофоров, — рассказал Илья Русланович. — Кроме этого, трафик могут регулировать специалисты, которые «видят» перекрестки. В ситуационном центре, развернутом в здании управления ГИБДД на проспекте Октября в Уфе, дежурные в режиме реального времени 24 на семь наблюдают за дорожной ситуацией в уфимской агломерации.
По словам г-на Крюкова, транспортный трафик имеет определенные закономерности. Так, жители перемещаются из одной части города в другую утром, а вечером — в обратном направлении. Датчики считывают эти особенности и подстраивают под них работу светофоров. Иногда в работу искусственного интеллекта вмешивается человек.
— Это превентивная мера, — поясняет и. о. руководителя Центр организации дорожного движения. — Когда специалист понимает, что в конкретном месте нужно сейчас оперативно разгрузить ту или иную ситуацию. Например, авария, какой-то человеческий фактор, поломка или реконструкция. В этот момент светофоры переводят на ручное управление, когда сотрудник Центра организации дорожного движения включается в работу перекрестка.
По словам г-на Крюкова, несмотря на внедрение интеллектуальной системы управления движением, «участие людей по-прежнему необходимо».
— Например, специалисты занимаются управлением светофорами в утренние и вечерние часы пик, помогая людям поскорее добраться до дома или на работу, — говорит он. — Так, например, на светофорах на улице Валиди по утрам зеленый сигнал горит дольше, чтобы облегчить движение на въезде и увеличить пропускную способность улицы.
Уфимцы также заметили, что иногда на городских светофорах появляются буквы «РУ» вместо привычного отсчета секунд до переключения сигнала.
— Это значит, что пришел человек и включил ручное управление траффиком, — поясняет г-н Крюков. — Специалист из Центра управления движением вручную увеличивает время проезда на зеленый или время остановки на красный. Так что если когда-то регулировка перекрестка требовала физического присутствия инспектора ГИБДД, то сейчас этим процессом можно заниматься сидя за столом.
Как объяснил Илья Крюков, «специалисты круглосуточно отслеживают ситуацию на большом экране в режиме реального времени».
— Реализация первого этапа проекта по созданию интеллектуальной транспортной системы началась в 2022 году, в 2023 году завершился второй этап, — говорит он. — В 2024 году — завершающий этап реализации проекта. За два первых года мы установили две метеостанции, с помощью которых контролируем дорожную ситуацию на въезде в город. Жители, когда едут по дороге Уфа — аэропорт, видят экран, который показывает температуру воздуха, сцепление шин с дорогой и рекомендуемую скорость. Это делается не в ручном режиме — это автоматически регулирует компьютер.
Следующий этап — установка информационных табло, которые подсказывают водителю оптимальный маршрут движения.
— Во многих других субъектах они есть, — сообщил Илья Русланович. — Это такой красивый жидкокристаллический дисплей, на котором указывается информация, что в левом ряду — пробка или в правом ряду — авария и так далее. Такое табло переменной информации является современным технологичным решением для безопасности, повышения пропускной способности и снижения уровня аварийности дорожного движения. Сейчас занимаемся проработкой и экономическим обоснованием этого проекта и, дай Бог, в 2024 году сможем это реализовать.