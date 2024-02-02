В этом году в Уфе установят информационные стенды о ситуации на дорогах

— Реализация первого этапа проекта по созданию интеллектуальной транспортной системы началась в 2022 году, в 2023 году завершился второй этап, — говорит он. — В 2024 году — завершающий этап реализации проекта. За два первых года мы установили две метеостанции, с помощью которых контролируем дорожную ситуацию на въезде в город. Жители, когда едут по дороге Уфа — аэропорт, видят экран, который показывает температуру воздуха, сцепление шин с дорогой и рекомендуемую скорость. Это делается не в ручном режиме — это автоматически регулирует компьютер.