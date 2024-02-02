Более 1000 пермяков посетили концерт певца SHAMAN

1 февраля в Перми состоялся концерт известного по песне «Я русский» певца SHAMAN. Поклонники Ярослава Дронова раскупили все билеты — 1200 штук.
Выступление прошло в ДК Солдатова. Стоимость одного билета стартовала с отметки в 3000 рублей. Пермяки ждали сольного концерта SHAMAN с весны 2023 года: как раз тогда он и был анонсирован.
Напомним, что творчество Ярослава Дронова имеет патриотическую направленность. Среди наиболее популярных песен музыканта «Встанем», «Ты моя», «Мой бой», «Исповедь», «Моя Россия», «Мы», «Мёд».