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Снег с дождем и потепление ожидают в выходные в Воронежской области

Температура воздуха поднимется до +4.
Сейчас в Сакраменто: +11° 2 м/с 82% 755 мм рт. ст. +13°
Источник: Комсомольская правда

Синоптики пообещали осадки в Воронежской области в предстоящие выходные. Регион накроет северо-западный циклон, что и обусловит изменение погоды.

В субботу, 3 февраля, столбики термометров по области будут показывать от −3 до +2 градусов, в Воронеже — от 0 до −2. Также ожидается в течение суток небольшой, местами даже умеренный снегопад. А вот ветер усилится. Его порывы будут достигать 15−17 м/с.

В воскресенье, 4 февраля, днем по области местами потеплеет до +4 градусов. В Воронеже также будет плюсовая температура — от +1 до +3. В регионе пойдет мокрый снег с дождем.