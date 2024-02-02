Снег с дождем и потепление ожидают в выходные в Воронежской области

В субботу, 3 февраля, столбики термометров по области будут показывать от −3 до +2 градусов, в Воронеже — от 0 до −2. Также ожидается в течение суток небольшой, местами даже умеренный снегопад. А вот ветер усилится. Его порывы будут достигать 15−17 м/с.