Снег с дождем и потепление ожидают в выходные в Воронежской области

Синоптики пообещали осадки в Воронежской области в предстоящие выходные. Регион накроет северо-западный циклон, что и обусловит изменение погоды.
В субботу, 3 февраля, столбики термометров по области будут показывать от −3 до +2 градусов, в Воронеже — от 0 до −2. Также ожидается в течение суток небольшой, местами даже умеренный снегопад. А вот ветер усилится. Его порывы будут достигать 15−17 м/с.
В воскресенье, 4 февраля, днем по области местами потеплеет до +4 градусов. В Воронеже также будет плюсовая температура — от +1 до +3. В регионе пойдет мокрый снег с дождем.