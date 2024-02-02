В Башкирии переименовали участки федеральной трассы М-7 «Волга»

Речь идет об отрезках дороги, расположенных на границе с Татарстаном до Уфы. Участок трассы граница с Республикой Татарстан до Султанбеково, Дюртюлинский район теперь является частью федеральной трассы М-7 «Волга» Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань.
Изменение маршрута трассы (ранее Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа) закреплено постановлением Правительства РФ от 17 ноября 2010 года № 928.
Новое название получил и участок, ведущий к строящейся магистрали М-12 «Восток»: отрезок от Султанбеково, Дюртюлинский район до Уфы переименован на Р-240 Уфа — Оренбург, подъезд к М-12 «Восток».