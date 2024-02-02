Кемеровчане рассказали, из-за чего чаще всего опаздывают на работу

По данным опроса SuperJob, чаще всего кемеровчане опаздывают на работу из-за логистики — пробок и общественного транспорта.
Интересно, что на работу чаще опаздывают молодые сотрудники до 34 лет. Женщины признаются в опозданиях реже мужчин и утверждают, что если и задерживаются, то немного.
63% кемеровчан сказали, что никогда не опаздывают на работу. 16% опаздывают крайне редко — несколько раз в год. Каждый двадцатый позволяет себе опаздывать несколько раз в месяц. Ещё 3% опаздывают несколько раз в неделю.
Большинство, 79%, опаздывает незначительно — не более чем на 15 минут. Каждый одиннадцатый обычно опаздывает на полчаса. И только 2% — на час и более.