Кемеровчане рассказали, из-за чего чаще всего опаздывают на работу

63% кемеровчан сказали, что никогда не опаздывают на работу. 16% опаздывают крайне редко — несколько раз в год. Каждый двадцатый позволяет себе опаздывать несколько раз в месяц. Ещё 3% опаздывают несколько раз в неделю.