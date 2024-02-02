Народные приметы о богатстве: чего нельзя делать 3 февраля

Если на улице к вам подойдет нищий, нужно обязательно дать ему монетку или поделиться с ним едой. А вот в долг лучше никому не давать. Велика вероятность, что заемщик никогда с вами не рассчитается. Более того, в попытках вернуть свое вы испортите с ним отношения до конца дней своих. Самому брать в долг также не стоит, это может грозить нищетой.