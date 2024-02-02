Народные приметы о богатстве: чего нельзя делать 3 февраля

3 февраля верующие вспоминают преподобного Максима Грека. В народном календаре — Максимов день. У наших предков дата была связана с рядом примет и ритуалов, многие из них считались обязательными: ослушавшимся знающие люди сулили неудачи и нищету.
Народные приметы на 3 февраля: что нельзя делать
В Максимов день, согласно поверьям, следует закончить всю работу по дому до захода солнца. Если шуметь в жилище в темное время суток, можно разбудить Домового. Он разгневается и перестанет помогать всей семье. Вместо этого он начнет безобразничать — прятать вещи и пугать по ночам.
3 февраля ни в коем случае нельзя обижать вдов и сирот, стариков и детей, иными словами, всех, кому сложно за себя постоять. За такое поведение святой Максим, испокон веков считающийся их заступником, может сурово покарать.
Если на улице к вам подойдет нищий, нужно обязательно дать ему монетку или поделиться с ним едой. А вот в долг лучше никому не давать. Велика вероятность, что заемщик никогда с вами не рассчитается. Более того, в попытках вернуть свое вы испортите с ним отношения до конца дней своих. Самому брать в долг также не стоит, это может грозить нищетой.
День в целом подходит для начала новых дел, в том числе трудоустройства и переезда. Но вот чего делать не стоит, так это начинать бизнес, в том числе торговлю, со своими родственниками или знакомыми. В старину даже существовала поговорка на этот счет: «В погоне за барышом друзей растерять можно».
Чтобы улучшить свое финансовое положение, 3 февраля нужно обязательно накормить бездомных животных. Если у вас остались с ужина какие-то крошки, не выбрасывайте их, а лучше вынесите птицам. Тогда в ближайшее время в ваш дом придут деньги. Во всяком случае, так говорили наши предки.
Отдельная примета существовала на Руси и для супругов. В Максимов день они не должны спать в разных кроватях. Даже поссорившись, муж и жена ложатся рядом, тогда в семье все наладится. А если они рискнут нарушить неписаное правило, то их может ждать одинокая старость.
Было у наших предков и предписание, касающееся отношений родителей и детей. Взрослые не должны ругать своих отпрысков за плохое поведение и шалости. Обиду ребенок запомнит надолго и отдалится от матери и отца.
В этот день можно делать покупки, в том числе крупные. Но чтобы они оказались удачными, необходимо взвесить все «за» и «против». Спонтанные приобретения радости не принесут.
Народные приметы на 3 февраля: что можно делать
Чтобы год в достатке прошел, в старину хозяйки обязательно пекли пироги 3 февраля. Угостить сдобой следовало не только родных, но и соседей, а также нуждающихся. Щедрым людям все добро вернется в тройном размере.
На Руси считалось, что дата отлично подходит для того, чтобы помириться со всеми, с кем вас когда-то развели обстоятельства. Не бойтесь напомнить о себе человеку, с которым давно не общались. Он обрадуется вашему появлению, а все обиды будут забыты.
Существовало у наших предков и немало ритуалов, предназначенных для Максимова дня. Муж с женой должны были выйти во двор и, взявшись за руки, стряхнуть с него снег. Они верили, что этот нехитрый обряд поможет защитить семью от бед и разногласий.
Также можно было с утра отправиться в березовую рощу и обнять дерево. Стоя рядом с ним, нужно рассказать обо всем, что вас тревожит. Тогда, как говорили в старину, в жизни начнется белая полоса.
Чтобы привлечь богатство в дом, люди проводили ритуал со свечой и деньгами. Нужно было взять монеты и разложить во всех углах дома. Затем следовало взять свечу и обойти с ней свое жилище. После этого монетки собирали и оборачивали в белую ткань, а в конце — закапывали их под порогом дома.
Приметы о погоде на 3 февраля
Безоблачное небо в Максимов день указывает на то, что в ближайшее время ударят морозы. Хорошего урожая в этом году можно будет не ждать, а вот весна окажется ранней и теплой.
Добрым знаком у наших предков считался яркий месяц. Он сулил богатый урожай.
На потепление, согласно наблюдениям жителей далекой старины, укажет бледный цвет неба.
Именинники 3 февраля
3 февраля именины отмечают Максим, Иван и Илья. Также поздравить нужно Анну, Валерия и Евгения.