Александра Пахмутова поздравила волгоградцев со 2 февраля

Жителей Волгоградской области со 2 февраля поздравила знаменитая землячка Александра Пахмутова. Композитор и автор песен в своем Telegram-канале записала видеообращение, в котором оставила добрые пожелания волгоградцам и вспомнила о жизни в Сталинграде в годы войны.
— Навсегда в моей памяти остались воспоминания о начале Сталинградской битве, тогда мне было 12 лет, я очень хорошо помню, как фашисты заходили в город, как его бомбили и убивали мирное население, — отметила Александра Пахмутова.
Композитор добавила, что у нее сохранились воспоминания о мирных жителях и воинах Красной Армии, которые отстояли город и разгромили ненавистного врага. Александра Пахмутова пожелала волгоградцам счастья, мирной и прекрасной жизни, процветания родному городу.
2 февраля в Волгограде отмечается 81-я годовщина Победы в Сталинградской битве. На сутки город был переименован в Сталинград.