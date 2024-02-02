В Волгограде не будут устраивать салют в честь Сталинградской победы

Информацию об этом «Волгоградской правде.ру» подтвердили в мэрии областной столицы.
«Фейерверк в общегородской программе праздничных мероприятий отсутствует», — отметили в ведомстве.
Напомним также, что в этом году в Волгограде городские власти отменили народные гулянья и традиционный фейерверк в новогоднюю ночь. В первую очередь это было сделано из соображений безопасности — чтобы избежать большого скопления людей на улицах и площадях в период празднования наступления нового, 2024 года.
В общегородскую программу вошли десятки мероприятий, посвященных празднованию на территории Волгограда 81-й годовщины разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. В их числе концерт «Женское лицо великой Победы» на нижней террасе Центральной набережной, патриотическая акция «Песни Сталинградской победы» на Привокзальной площади, спектакли «Севастопольский вальс» и «Синий платочек» в исполнении артистов музыкального и молодежного театров и другие мероприятия.