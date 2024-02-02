В Волгограде не будут устраивать салют в честь Сталинградской победы

Напомним также, что в этом году в Волгограде городские власти отменили народные гулянья и традиционный фейерверк в новогоднюю ночь. В первую очередь это было сделано из соображений безопасности — чтобы избежать большого скопления людей на улицах и площадях в период празднования наступления нового, 2024 года.