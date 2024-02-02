Скончался владелец базы отдыха в омском Чернолучье Загайнов

В пятницу, 2 февраля 2024 года, в Администрации Чернолучинского городского поселения сообщили об уходе из жизни Виктора Загайнова, владельца одной из известных баз отдыха, расположенных в курортной зоне — «Радуга». С 2012 года он являлся единственным владельцем ООО «Радуга» и ООО «Радуга-тур». Виктора Робертовича не стало на 67-м году жизни.
Стоит отметить, что Виктор Загайнов является уроженцем Алтайского края, однако его предпринимательская активность главным образом была сосредоточена в Приморском крае, где он занимался в том числе сельхозпредпринимательством, зарегистрировавшись в 1999 году как глава собственного крестьянско-фермерского хозяйства, а несколько лет спустя возглавив ООО «Агрофирма Шкотовская». До погружения в сферу общественного отдыха Виктор Загайнов также успел проявить себя в таких сферах как добыча угля, лесозаготовки и торговля топливом. Помимо «Радуги» в омском Чернолучье ему принадлежало несколько мест отдыха, расположенных в Приморском крае.
Озвучено, что в последний путь предпринимателя проводят 3 февраля 2024 года. Мероприятие запланировано на 12 часов по адресу Партизанская, 20.
«СуперОмск» присоединяется к соболезнованиям родным и близким Виктора Робертовича Загайнова.