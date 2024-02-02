Скончался владелец базы отдыха в омском Чернолучье Загайнов

Стоит отметить, что Виктор Загайнов является уроженцем Алтайского края, однако его предпринимательская активность главным образом была сосредоточена в Приморском крае, где он занимался в том числе сельхозпредпринимательством, зарегистрировавшись в 1999 году как глава собственного крестьянско-фермерского хозяйства, а несколько лет спустя возглавив ООО «Агрофирма Шкотовская». До погружения в сферу общественного отдыха Виктор Загайнов также успел проявить себя в таких сферах как добыча угля, лесозаготовки и торговля топливом. Помимо «Радуги» в омском Чернолучье ему принадлежало несколько мест отдыха, расположенных в Приморском крае.