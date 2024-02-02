Белорусам перечислили виды рака, которые излечиваются лучше других

В частности, глава отдела междисциплинарной онкологии НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева Минздрава России Николай Жуков рассказал в лечении каких видов рака медицина достигла наибольших успехов. Так, профессор заметил, что сейчас уже есть виды рака, которые успешно излечиваются даже на поздних стадиях. И подчеркнул, что некоторые потрясающие успехи в лечении опухолей возникли еще в эпоху обычной химиотерапии.