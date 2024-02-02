Белорусам перечислили виды рака, которые излечиваются лучше других

Известный профессор-онколог Николай Жуков перечислил виды рака, которые излечиваются лучше всего, пишет «Комсомолка».
В частности, глава отдела междисциплинарной онкологии НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева Минздрава России Николай Жуков рассказал в лечении каких видов рака медицина достигла наибольших успехов. Так, профессор заметил, что сейчас уже есть виды рака, которые успешно излечиваются даже на поздних стадиях. И подчеркнул, что некоторые потрясающие успехи в лечении опухолей возникли еще в эпоху обычной химиотерапии.
Онколог Жуков уточнил, что при остром лимфобластном лейкозе (тип опухолей крови. — Ред.) в 80% достигается полное излечение. При лимфоме Ходжкина — более 90% излечения. Также и герминогенные опухоли (рак яичников у женщин или яичках у мужчин) излечиваются в более чем в 90% случаев.
— В лечении таких заболеваний фактически произошла революция — из совершенно фатальных они превратились в болезни с очень высоким шансом на полное излечение, — подчеркнул онколог.
И заметил, что большой вклад в эффективность противоракового лечения внесли новые виды лекарственной терапии.
Например, благодаря появившимся таргетным препаратам и иммунотерапии при раке легкого с метастазами пациенты живут 5 и более лет.